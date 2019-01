Tornado op vliegveld Turkije: 12 gewonden, bussen waaien om

Dat melden verschillende Turkse media. De materiële schade bestaat uit twee bussen en een minibus die omver zijn gewaaid en twee trappen, die naar vliegtuigen leiden, die waren weggewaaid. Ook raakten vliegtuigen en een politiehelikopter beschadigd.

Volgens de autoriteiten is niemand van de twaalf gewonden in levensgevaar. Op dit moment brengen de autoriteiten de schade in kaart en wordt alles in het werk gesteld om vertragingen zo veel mogelijk te stoppen.

Toch wordt nog steeds opgeroepen om voorzichtig te zijn. Inwoners moeten vooral de weerberichten in de gaten houden, vertelt de lokale bewindspersoon Münir Karaloğlu.

De storm begon op woensdag en heeft voor veel schade gezorgd in verschillende delen van de provincie. Bekijk hier de beelden van de nieuwe tornado.