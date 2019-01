Indrukwekkende minuut stilte voor Julen

Veel hoogwaardigheidsbekleders waren bij het gemeentehuis in Málaga, waar een minuut stilte werd ingelast voor Julen. Ook de burgemeester was er. Na afloop was er applaus.

Het eerbetoon voor het stadhuis van Malaga. Ⓒ AFP

Ondertussen worden de hulpverleners en vrijwilligers bedankt voor bewezen diensten. Zij hebben 12 dagen lang gewerkt met minimale slaap, en soms volgestopt met bananen om wat energie te hebben.

De Telegraaf-correspondente Hilde Postma is de afgelopen dagen bij de put in Totalán geweest en in de buurt waar Julen woont. Ze sprak met verschillende buren van Julen, die nog hoopten op een wonder en nu rouwen.

Lees hieronder alles terug:

Bekijk ook: Zo beleeft Totalán het drama rond Julen