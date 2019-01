Zwaargewonde op achterbank na gijzeling Schiedam

De politie werd vrijdagavond getipt dat de inwoner van Krimpen aan den IJssel tegen zijn wil in een woning werd vastgehouden, en startte daarop een uitgebreid onderzoek waarbij met meerdere eenheden naar de man werd gezocht.

Later op de avond, toen de gegijzelde Zuid-Hollander nog niet was gevonden, was er een schietpartij in een woning aan de Rozenburgstraat in Schiedam. Daarbij zou een gewonde man uit de woning in een auto zijn gedragen, en in een auto getild.

Agenten die de auto met de gewonde achtervolgden, hielden het voertuig korte tijd later vlakbij het Franciscus Vlietland-ziekenhuis staande. De man naar wie ze op zoek waren, lag met een schotwond op de achterbank. Medisch personeel ontfermde zich meteen over het slachtoffer, dat daarna met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam werd gebracht.

Twee verdachten

De bestuurder van de auto, een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. Zijn auto werd in beslag genomen. In de woning aan de Rozenburgstraat werd tegelijkertijd een 52-jarige man uit Schiedam aangehouden, bij wie een vuurwapen werd aangetroffen.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak.