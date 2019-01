Laatste groet aan Julen: ’Ons hart huilt’

De kist van Julen wordt vervoerd. Ⓒ De Telegraaf

MALAGA - De kist met het lichaampje van Julen is overgebracht van het autopsie-instituut naar het plaatselijke rouwcentrum in de wijk El Palo in Malaga. Daar stonden honderden vrienden en buren te wachten, sommigen al uren, om een laatste groet te brengen. Ze willen ook de ouders ondersteunen. „José was nog niet eens over de dood van zijn andere kind heen.”