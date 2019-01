Lokale werknemers Nederlands bedrijf vermist in Brazilië

Vrijdag brak de dam van een ijzerertsmijn in het zuiden van Brazilië door onbekende oorzaak. Op de locatie heeft Fugro vijf mensen aan het werk. Van hen zijn er vier vermist. Een collega is gered en is opgenomen in een lokaal ziekenhuis met kleine verwondingen.

Fugro werkt samen met de lokale autoriteiten om meer informatie te krijgen over de collega’s. De families van de vermiste mensen krijgen alle steun van Fugro, aldus het bedrijf. „We zijn diep bedroefd door deze tragische gebeurtenis en onze gedachten zijn met al degenen die zijn getroffen”, aldus het bedrijf in een verklaring op de website.

Autoriteiten en reddingswerkers vrezen dat de dambreuk aan honderden mensen het leven heeft gekost.

