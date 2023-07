Hond tijdens uitlaatronde neergeschoten, politie zoekt nog naar schutter

De politie kreeg rond 21.45 uur melding van het schietinicident. De hond werd met zijn verwondingen aangetroffen op de Westdijk, even ten westen van Bunschoten. Het schietincident zelf vond volgens lokale media plaats op de Groeneweg in het buitengebied van Bunschoten, 2 kilometer verderop van de vindplaats van de hond.

Hoe de hond van de plaats delict naar de Westdijk is gegaan, is vooralsnog onduidelijk. Lokale media melden dat het baasje de gewonde hond meenam in de auto en vervolgens melding deed op de Westdijk. De hond werd hierna onmiddellijk naar een dierenkliniek gebracht door een hondengeleider van de politie.

De politie meldde donderdagmiddag dat het beestje is overgebracht naar een dierenarts, maar wel buiten levensgevaar is. De zoektocht naar de schutter is ondertussen nog volop gaande en er wordt gezocht naar getuigen.