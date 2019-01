Protest Gele Hesjes houdt aan, ’Rode Doeken’ kondigen tegenactie aan

Ook in Bordeaux liepen zaterdag protesten van Gele Hesjes uit de hand. Ⓒ AFP

PARIJS - Tienduizenden mensen zijn in Frankrijk weer de straat op gegaan tijdens protesten van de zogenoemde Gele Hesjes. Er waren opnieuw demonstraties in Parijs en andere steden, berichtte de nieuwszender Franceinfo zaterdag. In de hoofdstad, Toulouse, Nantes en in de Normandische stad Evreux liep een deel van de demonstraties uit op botsingen met de veiligheidsdiensten.