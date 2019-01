Omgeving Rotterdam Airport vrijgegeven na bommelding

Veiligheidsdiensten meldden even na 21 uur dat het hotel en de omgeving weer is vrijgegeven. Bij de zoektocht is niets verdachts aangetroffen.

„Iedereen is in veiligheid”, meldt de Koninklijke Marechaussee. De ontruiming vond rond zessen plaats. In het hotel was op dat moment een modeshow bezig van de eerste Black Fashion Week. Honderden mensen moesten plotseling het gebouw verlaten.

Het naastgelegen Rotterdam The Hague Airport was door de ontrtuiming enige tijd onbereikbaar. Het vliegverkeer had geen hinder van het incident. Honden van de marechaussee die zijn gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven inspecteren het hotel.

Bezoekers van het hotel buiten na de bommelding. Er was daar een modeshow bezig. Ⓒ Marvin Torsy