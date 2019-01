Canada ontslaat ambassadeur in China

In een krant liet McCallum optekenen dat hij het „geweldig voor Canada” zou vinden als de VS het uitleveringsverzoek voor de Chinese zakenvrouw Meng Wanzhou zou laten intrekken. Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. Ze is in Canada gearresteerd en op borgtocht vrij.

Trudeau heeft de tweede man op de ambassade, Jim Nickel, als zaakgelastigde aangewezen.

