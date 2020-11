Gommers: sla kerst maar een jaartje over

„Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor versoepelingen. Ik wacht even de resultaten en prognoses van het RIVM af”, aldus Gommers. Hij tekent daar wel bij aan dat mensen goed op elkaar moeten letten tijdens de kerst. „De kerstdagen worden vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. Het zijn de meest donkere dagen. We mogen ook geen Oud en Nieuw vieren en vuurwerk afsteken. We moeten zorgen dat we op elkaar letten”, aldus de arts.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde eerder deze week om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. Het vieren van de feestdagen zou alleen in huiselijke kring moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten. Als de regels half december worden afgezwakt en de besmettingen nemen toe, dan zal dat leiden tot een extra belasting van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging in de kerst- en nieuwjaarsperiode.

Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen in december.