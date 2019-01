Venezuela gooit Europees ultimatum in de prullenbak

Pro-Venezuela supporters in New York spreken hun steun uit aan Maduro. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

NEW YORK - Venezuela is niet van plan gehoor te geven aan het ultimatum dat enkele Europese landen hebben gesteld. Onder andere Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zijn bereid oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als president van Venezuela als er in het Zuid-Amerikaanse land de komende week geen verkiezingen worden uitgeschreven.