Verdwaald jochie (3): ’Beer zorgde voor mij’

Het jongetje, Casey, verdween dinsdag toen hij met wat andere kinderen in de tuin van zijn oma aan het spelen was, meldt het Amerikaanse Fox News. Een grote zoektocht volgde - zelfs de FBI en het marinekorps hielpen mee. Dat leidde tot donderdag tot de vondst van het kind.

Een vrouw hoorde gehuil verderop in het bos toen ze haar honden aan het uitlaten was. Casey bleek diep verstrengeld geraakt in de doornstruiken. Het kind is zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels gaat het goed met hem.

„Casey is gezond, lacht en praat”, schreef een opgeluchte tante van de jongen op Facebook. „Hij zei dat hij voor twee dagen met een beer heeft uitgehangen.” Die beer was ’door God gezonden’ om hem veilig te houden, aldus Casey. De uitgehongerde jongen vroeg meteen om patat van fastfoodketen Wendy’s. Ook kon hij niet wachten om eindelijk weer naar zijn favoriete Netflix-programma’s te kijken.

Amerikaanse media maken melding dat het niet de eerste keer is dat een verdwaald kind claimt met een beer te zijn opgetrokken. Zo zei een 3-jarig meisje al in 1869 dat ze met „een grote hond” de nacht in het bos had doorgebracht.