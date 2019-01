’Amerikaanse troepen binnen 18 maanden uit Afghanistan’

Een gezamenlijke verklaring is niet naar buiten gebracht, maar de Amerikaanse speciale gezant Zalmay Khalilzad zegt dat er progressie is geboekt na zes dagen onderhandelen in Qatar. „Vergaderingen hier waren productiever dan in het verleden. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op essentiële zaken”, aldus Khalilzad, die verder meldt dat de partijen weer gauw om de tafel gaan zitten.

Terugtrekken

De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo reageert verheugd op het nieuws. Hij zegt dat de VS „serieus streven naar vrede.” Ook benadrukt hij het streven om de troepen uit Afghanistan terug te trekken.