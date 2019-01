Familie neemt afscheid van Julen (2)

De dienst in de wijk El Palo begint om 12.30 uur, de begrafenis volgt een uur later. De familie neemt in besloten kring afscheid van Julen, melden Spaanse media. Het gezin heeft gevraagd hun privacy te respecteren.

Familie, vrienden en enkele buren van het gezin zijn bij de dienst aanwezig. Het lichaam van Julen ligt in het lokale rouwcentrum, waar voorbijgangers hun medeleven betuigen door voor het gebouw een kaars aan te steken. Julen werd zaterdagochtend vroeg gevonden na een lange zoektocht.

De gemeenteraad van Málaga heeft drie dagen van officiële rouw uitgeroepen.

De rouwwagen met daarin het lichaam van Julen kwam zaterdagmiddag aan in Malaga. Ⓒ EPA

Het lichaam van Julen vertoonde „ernstig hoofdletsel” en „meerdere verwondingen als gevolg van de val.” Dat zeggen bronnen dichtbij het autopsie-onderzoek aan de Spaanse krant El Mundo. Volgens Spaanse media overleed Julen op dezelfde dag dat hij in de diepe put viel.

Het ouders van Julen, José en Victoria, verloren eerder hun zoon Oliver toen hij drie jaar oud was. Het jongetje zou op het strand een acute hartstilstand hebben gekregen. Julen was toen nog maar enkele maanden oud.

