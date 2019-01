Timmermans: open grens cruciaal voor vrede

„We hebben een gezamenlijke Europese morele en politieke verantwoordelijkheid om alles te doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt”, zegt Timmermans verwijzend naar de zogeheten Troubles van de vorige eeuw. „Ik zal nooit begrijpen, hoe het mogelijk is, dat wij het zo helder zien, maar sommigen in Westminster (Londen) er zo onverschillig aan voorbijgaan. Ik begrijp dat gewoonweg niet.”

Het PvdA-kopstuk noemt de ’backstop’ een kwestie van solidariteit, waarbij Europa Ierland zal blijven steunen. Die regeling voorkomt dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, maar is een doorn in het oog van de Britse voorstanders van een echte breuk met de EU.