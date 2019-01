Zondagavond tijdelijk storm

De kans op een officiële storm is erg klein. Daarvoor moet het namelijk minimaal een heel uur met windkracht 9 waaien. De laatste keer dat sprake was van een officiële storm is een jaar geleden. Toen stormde het op 24 januari enige tijd op de Wadden.

Verder wordt het zondag een natte dag, met vooral in het zuidwesten en zuiden veel buien. Na het weekend wordt het kouder en trekken er winterse buien over, met kans op hagel en natte sneeuw. Weeronline denkt evenwel dat schaatsen er volgende week niet inzit. Het vriest niet hard genoeg en de dooi van overdag tast het ijs weer aan.