Slachtoffer ongeval prins Philip krijgt brief: ’Sorry’

In de brief van 21 januari, vier dagen na het ongeluk, zegt Philip alsnog sorry tegen Emma. „Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, begint hij zijn schrijven. „Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg”, schrijft Philip.

’Blij verrast’

De prins geeft in zijn brief aan dat hij de auto waar Fairweather in zat niet had gezien door de laagstaande zon. „Ik wens je een voorspoedig herstel na deze stressvolle ervaring”, besluit Philip zijn excuus. In gesprek met de Sunday Mirror over de brief, die 23 januari op de mat binnenkwam, zegt Fairweather blij te zijn met het (ietwat late) excuus van de prins. „Ik vond het erg leuk dat hij gewoon afsloot met ’Philip’, in plaats van zijn formele titel. Ik was blij verrast door dat persoonlijke tintje.”

Fairweather had aanvankelijk geklaagd dat ze niets persoonlijks van de 97-jarige prins had gehoord. In de media betwijfelden velen de rijvaardigheid van de hoogbejaarde prins.