Hemelse muziek uit de hel

Amnon Weinstein werkt met al zijn toewijding aan een viool die de Holocaust heeft overleefd. Ⓒ Foto De Telegraaf

Tel Aviv - De wereld herdenkt vandaag de gruwelen van de Holocaust. Vaak de enige verlichting die de Joden destijds in de kampen en getto’s vonden, was in het serene geluid van violen. Een Israëliër restaureert deze instrumenten, zodat de slachtoffers van toen alsnog een stem krijgen.