Herdenking Holocaust bij Auschwitzmonument

Ook premier Mark Rutte is aanwezig. Hij legt een krans met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en diens ’kinder-staatssecretaris’ Mookie Saluna. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is er eveneens bij.

Tijdens de herdenking bij het Spiegelmonument ’Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark wordt stilgestaan bij de Jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Naast de toespraken is er muziek en houden de aanwezigen een minuut stilte. Daarna worden kransen gelegd en volgt een defilé langs het monument.

De door het Nederlands Auschwitz Comité georganiseerde herdenking is jaarlijks op de laatste zondag van januari. In 2005 riep Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van het naziconcentratiekamp Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day.