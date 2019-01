Holocaust herdacht bij Auschwitzmonument

Tijdens de herdenking bij het Spiegelmonument ’Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark werd ook vorig jaar stilgestaan bij de Jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Met een stille tocht en een plechtigheid bij het Auschwitzmonument in Amsterdam is zondag, in de stromende regen, de Jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog herdacht.