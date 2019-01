Verdachte van fietsendiefstal staat voor paal

Toen de verdachten op de vlucht sloegen, zetten agenten de achtervolging in. Zo meldt Omroep Brabant. Een van de jongens ging er op een van de gestolen fietsen vandoor, maar werd in zijn kraag gevat door de politie. Omdat een ooggetuige zei dat er in totaal drie fietsendieven waren, besloten de agenten om de eerste verdachte vast te binden aan een lantaarnpaal.

Asielzoekers

Ondertussen wisten agenten ook de tweede verdachte aan te houden door een tip van een oplettende burger. De derde wist te ontkomen. Achteraf bleken beide verdachten woonachtig te zijn in het asielzoekerscentrum van Oisterwijk. Bewoners van de stad hebben al langer last van crimineel gedrag van asielzoekers uit de

buurt.