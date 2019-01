Vlucht gecanceld vanwege dronken co-piloot

In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. De overige tien bemanningsleden waren alcoholvrij. Omdat het toestel zonder de co-piloot niet mocht vertrekken, is de vlucht gecanceld.

De piloot betaalde de hem opgelegde boete van 3400 euro ter plaatse.

