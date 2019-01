’Politievrouw (24) dood na Russische roulette met collega’

Hendren en Alix zouden volgens de aanklacht met wapens hebben gespeeld in de woning van Hendren, melden Amerikaanse media. Alix was tijdens het drama niet aan het werk. Naast de verdachte en het slachtoffer was er nog een agent in de woning, die op dat moment wel dienst had.

Hendren en Alix speelden volgens de aanklacht Russische roulette. Ze haalden alle kogels uit een revolver om er vervolgens één terug te plaatsen. Vervolgens werd het magazijn gespind en richtten de agenten over en weer de revolver op elkaar. Toen voor de derde keer de trekker werd overgehaald, werd Alix in de borst getroffen door een kogel.

Als Hendren schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf van tien jaar. Volgens de politie waarschuwde de derde agent zijn collega’s, maar trokken ze zich daar niets van aan. Daarop besloot hij te vertrekken. Toen hij de woning net had verlaten, hoorde hij het vuurwapen afgaan.

De agenten brachten hun collega met spoed naar een ziekenhuis, waar ze korte tijd later overleed.

Verder onderzoek

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Zo is niet duidelijk wat de agenten tijdens hun dienst in de woning deden. Vooralsnog houdt de politie het erop dat het wapen ’per ongeluk’ afging tijdens het riskante spel.