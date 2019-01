Jan Versteegh zet zich in voor zieke kindjes

Jan, die in oktober 2017 voor het eerst vader werd en inmiddels zijn tweede kindje verwacht, vertelt: „Ik ben zelf veel te vroeg geboren, maar destijds waren er nog geen Ronald McDonald Huizen. Mijn ouders moesten elke keer op en neer rijden van huis naar het ziekenhuis. Het was voor hen zoveel fijner geweest om dicht bij mij te zijn. Ik vind het mooi dat ik nu zelf iets kan betekenen voor gezinnen met een kind in het ziekenhuis.”

Mijn dochter

„Familie is zo belangrijk. Ik moet er niet aan denken dat mijn dochter in het ziekenhuis zou liggen. Het liefst zou ik geen centimeter van haar bed wijken”, zegt Versteegh, die bekend is geworden door zijn presentatiewerk voor BNNVARAen zijn deelname aan programma’s als Expeditie Robinsonen Wie Is De Mol. Op dit moment presenteert hij samen met Albert Verlinde het nieuwe SBS6-programma ’6 Inside’. Ondanks zijn drukke baan maakt hij graag tijd vrij voor de ’belangrijke dingen’, zoals hij het zelf zegt. „En dat is onder andere me actief inzetten voor families die alle hulp kunnen gebruiken.”

Warm onthaal

Mede-ambassadrice Yvon Jaspers, die zich al vijftien jaar inzet voor het Ronald McDonald Kinderfonds, presenteerde de nieuwe ambassadeur tijdens het jaarlijkse vrijwilligersuitje van de Ronald McDonald Huizen dit weekend. Versteegh werd enthousiast onthaald door de 1.900 vrijwilligers en sprak hen vervolgens toe: „Jullie zijn geweldig. Zoals jullie je dag in dag uit inzetten voor families met een ziek kind is goud waard.”