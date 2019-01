Peuter Julen begraven in Málaga

De begrafenis was besloten. Alleen familie, vrienden en buren waren aanwezig. Bij het mortuarium en naastgelegen begraafplaats stonden honderden mensen om steun te betuigen, meldt de Spaanse krant Sur.

Julen viel vorige week zondag bij het dorp Totalán in de zuidelijke deelstaat Andalusië in een bijna 110 meter diepe put. De opening was maar 25 centimeter tot 30 centimeter breed. Reddingswerkers konden niet in die nauwe put afdalen om de peuter te redden. Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikten de hulpverleners het lichaam van Julen.

In de stad Málaga is zaterdag een minuut stilte voor de jongen gehouden. Ook kondigde de stad een periode van drie dagen rouw af.