’Linkse wolkbreuk’ in vier provincies ’Linkse wolk’ toont eerste breuken en GL-aanhangers zijn woest: ’PvdA’ers geilen op macht’

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Paul Rosenmöller (GL), Attje Kuiken (PvdA), Mei Li Vos (PvdA) en Jesse Klaver (GL) op het podium na de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP/HH

De landelijke PvdA-top is ermee akkoord dat in zeker vier provincies coalitiebesprekingen worden gestart zónder GL. Terwijl de twee linkse partijen samen in een kabinet wilden stappen, blijft er van die innige omhelzing op provinciaal niveau weinig over. „We hebben hier vooraf geen expliciete afspraken over gemaakt”, zegt PvdA-leider Attje Kuiken tegen De Telegraaf.