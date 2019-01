Politie VS arresteert verdachte vijf moorden

Onder de slachtoffers zijn de vader en moeder van de vermeende dader. Zij werden in hun woonwagen in de county Ascension in de staat Louisiana doodgeschoten. In de buurcounty Livingston zou de schutter drie mensen uit één gezin hebben doodgeschoten. Volgens de autoriteiten waren zij geen familie van de dader maar kenden ze hem wel.

Het motief van de schutter is niet bekend. Volgens Amerikaanse media sloeg Theriot na de moorden in een gestolen auto op de vlucht. Hij zou door zijn ouders onlangs uit huis zijn gezet.

Hij zal worden aangeklaagd voor moord, huisvredebreuk en verboden wapenbezit.