LIVE - Pand Den Haag ingestort: meerdere mensen onder puin

Den haag - Update 17.25 uur - Op de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is een pand deels ingestort. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er onder het puin liggen. Op dit moment zijn er twee personen levend onder het puin vandaan gehaald. Hulpverleners gaan het pand doorzoeken. Volgens ooggetuigen zou er sprake zijn geweest van een gasexplosie.