Pand Den Haag ingestort: ’Man (28) na uren gered’

De oorspronkelijke reddingspoging mislukte en daarom moeten de hulpverleners overschakelen op plan B. De brandweer zette een kraanmachine in om een man uit het ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag te halen. De sloopkraan werd gebruikt voor het weghalen van puin en heeft onder meer twee auto’s bij het pand weggehaald. Vanwege het instortingsgevaar was de reddingsactie een erg lastige klus voor de hulpdiensten.

De oorzaak van de gasexplosie is nog onduidelijk. Inmiddels zijn er drie personen levend onder het puin vandaan gehaald. In totaal raakten er negen mensen gewond, waarvan er zeven naar het ziekenhuis moesten.

Een persoon wordt afgevoerd. Ⓒ Regio15

Bewoners van twintig omliggende woningen werden geëvacueerd. Voor hen werd onderdak in een hotel geregeld. Ongeveer dertig mensen maken gebruik van die gelegenheid. Ook huisdieren zijn welkom in het hotel.

Het gevaar bestaat namelijk dat een ander deel van het pand ook in zal storten. Op foto’s is te zien dat de gevel van het pand is weggeblazen en de muren van naastgelegen panden naar voren buigen. De beschadigde huizen worden zondagavond afgedicht of indien mogelijk meteen gerepareerd. In de nacht is er politiebewaking aanwezig, aldus de gemeente Den Haag. Maandag wordt bekeken of mensen terug naar hun huis kunnen.

De hulpdiensten zijn op grote schaal aanwezig. Speciale brandweerteams vanuit Alphen aan den Rijn en Beusichem (Gelderland) en ook een traumahelikopter werden gemobiliseerd.

Ⓒ Regio15

Samir (23) was in café Marina Marbella aan het werk toen hij een ’doffe klap’ voelde. „De grond trilde en ik zag overal rook.” Samen met zijn collega’s en bezoekers hielp hij de slachtoffers door jassen, handdoeken en water aan te reiken. Samir zag ook hoe Ali, de kapper van salon Luxus, naar buiten rende en een vrouw onder het puin vandaan haalde.

Stefan van Beekum (28) woont achter het verwoeste pand. Zijn ouders, dochter (1) en vriendin waren ook aanwezig in huis. Hij was net aan het koken toen ze opeens -op het moment van de ontploffing - een halve meter naar achter vlogen. Ruiten en deuren vlogen uit huis. Ze zijn allemaal zo snel mogelijk naar buiten gevlucht.

De schade is enorm... Ⓒ De Telegraaf

Een inwoner van de Drebbelstraat woont dicht bij het huis dat door de explosie instortte. „Ik heb geluk dat ik op het moment van de ontploffing bij de buren zat. Want mijn raam is door de explosie gesneuveld. Bij de andere inwoners van de straat is dat niet gebeurd. Zij hadden dubbelglas en ik niet. Ik ga dat nu ook maar nemen.”

De politie had haar handen vol aan het weren van nieuwsgierige omstanders. Een persoon werd opgepakt omdat hij niet aan de kant wilde gaan.

Krikke naar rampplek

Burgemeester Krikke is inmiddels aangekomen op de rampplek. „De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen”, zei ze eerder.

De Jan van der Heijdenstraat is afgesloten voor het verkeer en openbaar vervoer. Het is niet bekend hoelang dit nog gaat duren.

