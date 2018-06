’Minder koeien werkt’

De eerste helft van dit jaar is de zogeheten fosfaatproductie, een stof die in mest zit, met 8,3 miljoen kilo gedaald in de melkveehouderij. Dat blijkt uit nieuwe metingen. Die daling komt vooral omdat het aantal koeien in die sector na ingrijpen van het kabinet met 160.000 is afgenomen, bijna 10 procent van het totaal.

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) is erg tevreden over het resultaat. Met deze rapportcijfers blijft Nederland binnen de normen die Brussel heeft gesteld. En een verlaging van de fosfaatproductie is ook nog beter voor het milieu, zegt hij.

Voor Nederland is het van belang om onder die Europese norm te blijven. Dat komt vooral door de straf die zou volgen als de norm niet wordt gehaald. Ons land heeft een uitzonderingspositie gekregen van de EU. Nederlandse boeren mogen meer mest over het land verspreiden dan hun buitenlandse collega’s, ons vele grasland neemt de stoffen namelijk goed op. Die uitzonderingspositie, in jargon derogatie geheten, dreigden we als straf kwijt te raken. Als dat zou gebeuren, zouden boeren met een mestoverschot komen te zitten omdat ze dan minder mest over het land mogen uitrijden. Voor velen zou dan een noodgedwongen vermindering van het aantal koeien dan opnieuw de enige oplossing zijn want de mest op een andere wijze kwijtraken, is lastig en duur. Kortom: het afgelopen half jaar moest het aantal koeien worden verminderd om een nog verdere inkrimping te voorkomen.

Van Dam gaat met deze resultaten de boer op in Brussel. Hij hoopt nu, met deze halfjaarcijfers, al de uitzonderingspositie opnieuw vast te kunnen stellen. Er kan echter nog wat mis gaan voor de staatssecretaris. Een groep boerenbedrijven heeft de vrije hand gekregen van de rechter. Als zij nu er voor kiezen om hun veestapel weer fors uit te breiden, dan kan Nederland bij de jaarcijfers alsnog boven de Brusselse norm uitkomen. „Dan wordt vervolgens de hele sector geraakt”, zegt Van Dam over de dreigende boete van verlies van de derogatie. De kosten van het verlies van die voorkeurspositie voor Nederland zijn eerder op circa 100 miljoen euro geschat.