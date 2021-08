Zorgen om veiligheid Joodse gemeenschap Antwerpen, militaire bewaking stopt

Sinds de aanslagen in Parijs en op het Joods Museum in Brussel krijgt de Antwerpse politie hulp van soldaten bij het bewaken van de ruim 80 Joodse instellingen in de stad. Hoewel de veiligheidssituatie ongewijzigd is verdwijnt vanaf september de hulp van Defensie. Nu het moment daar is staat de Antwerpse politie er alleen voor.

Terreurdreiging

Burgemeester De Wever is daar woedend over: „Na de erg gewaardeerde inzet van Defensie zal de federale regering op geen enkele manier nog bijdragen aan de beveiliging van instellingen die onder verhoogde terreurdreiging staan. Dat is woordbreuk van de minister en een slag in het gezicht van de Joodse gemeenschap.”

Nederlander Hans Knoop, kenner van de grote Joodse gemeenschap in de havenstad, legt uit dat het om een centenkwestie gaat. „Het is een pingpongspel tussen verschillende instanties. Defensie zegt geen budget te hebben en wijst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar spelen ze het door naar de burgemeester”, zegt de in Antwerpen woonachtige Knoop. „De Joodse gemeenschap heeft al een aantal keren noodkreten geuit, maar nog steeds is niet duidelijk hoe in de veiligheid zal worden voorzien.”

Woordbreuk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de federale regering al in november het besluit heeft genomen en dat er nooit een oplossing is beloofd. Van woordbreuk zou daarom geen sprake zijn. Minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) laat aan De Telegraaf weten dat ze vertrouwen heeft in de lokale politie: „Het Antwerpse politiekorps behoort immers qua mankracht tot één van de grootste politiezones van het land. Ook bij de terreurdreiging en aanslagen nam de lokale politie van de politiezone Antwerpen deze bewakingsopdrachten al waar. We hebben dus geen reden om aan te nemen waarom dit nu niet meer zou kunnen.”

Gekonkel

Het politiek gekonkel is voor de betrokkenen een hard gelag. „Het is evident dat de Joodse gemeenschap sensibel is voor dreiging. De aanwezigheid van soldaten draagt bij aan het gevoel dat de overheid iets aan veiligheid wil doen”, zegt Knoop. „In september is er een hele reeks feestdagen waarbij grote groepen Joden bijeen komen in synagogen. Het is niet zo dat de overheid het gevaar bagatelliseert, maar adequate maatregelen ontbreken.”