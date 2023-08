Zwaargewonde aanrijding Groningen is man (67), doorgereden bestuurder (21) meldt zich

GRONINGEN - De fietser die zondagochtend zwaargewond in het ziekenhuis belandde door een aanrijding op de Kraneweg in Groningen is een 67-jarige man uit die stad. Dat meldt de politie maandag. De man werd aangereden door een auto die na het ongeval is doorgereden.

Ambulances op de plek van het ongeval. Ⓒ Venema Media