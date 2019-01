Minister wil onderwijsboot bij Canal Pride

„In tijden waarin duidelijk wordt dat de lhbti-emancipatie nog lang niet af is, is het belangrijk om je stem te laten horen”, zei van Engelshoven zondag op de nieuwjaarsreceptie van belangenorganisatie COC. „Iedereen moet kunnen zijn wie diegene wil zijn en dat begint vaak met een veilige omgeving in de klas. Daarom wil ik graag meevaren.”

De organisatie van de Canal Parade moet het plan van de minister nog wel goedkeuren. Volgende maand wordt bekend welke boten er op 3 augustus mogen meevaren.