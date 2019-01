Zorg lijdt onder geweld

„Een vader dreigde een foto van mij te publiceren op internet, met een verhaal erbij dat ik de grootste kindermishandelaar van het land ben. Natuurlijk is zo’n man emotioneel, maar het maakt wel indruk”, vertelt Niekie Warnaar. Ze werkt al 15 jaar in de jeugdzorg, in allerlei functies waarbij ze te maken had met ouders, maar ook met kinderen die zich niet gedragen. „Het lijkt wel normaal dat jongeren geweld gebruiken. Er lijkt sprake van normvervaging.”

Intimidatie en geweld op de werkvloer, ze weet er alles van. Net als jeugdbeschermer Petra de Vries. In haar vak zijn het vooral de ouders die zich misdragen. „Het ergst vind ik het als mensen iets gaan suggereren. „Heb je zelf kinderen? Ik heb je kenteken, ik kan uitvinden waar je woont”, dat soort teksten. Ik reageer dan heel cynisch, maar het blijft wel in je hoofd zitten. Daar heb ik last van.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag worden gepubliceerd, blijkt dat meer dan de helft van de mensen in de zorg- en welzijnssector te maken heeft met ongewenst gedrag door klanten, cliënten of patiënten. Dat loopt van foute grappen tot zedenmisdrijven of geweld. Ook politiemensen en brandweerlui zijn vaak slachtoffer, met name van geweld: 47 procent van hen heeft daarmee te maken gehad.

Op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag springen de verpleegkundigen eruit. Bijna één op de drie heeft daarmee te maken gehad in 2017, aldus het CBS.

Zeuren

Bij vakbond FNV verbazen de cijfers niet, vertelt Jessica van Ruitenburg, die zich bij de bond bezighoudt met dit onderwerp. Het probleem is lastig te ondervangen, denkt ze. „Heel vaak wordt intimidatie niet als zodanig herkend, of mensen laten het maar. Ze vrezen dat melden de sfeer verpest en vragen zich af of ze niet zeuren. Of ze denken dat de werkgever toch niks doet.”

Melding doen is echter essentieel, benadrukt de vakbondsvrouw. Werkgevers moeten voldoen aan wetgeving en verplichte protocollen, en dus een systeem hebben waarin intimidatie aan het licht kan komen. „En vaak ben je niet de enige die er last van heeft.”

Petitie

Samen met vakbond CNV komt FNV uitgerekend vandaag met een petitie rond intimidatie. Het doel is de Nederlandse overheid zover te krijgen, dat het een internationaal verdrag ondertekent dat geweld en intimidatie in de werksfeer tegengaat. Afgelopen zomer was Nederland nog tegen het ondertekenen van het verdrag. Als het aan de vakbonden ligt, tekent Nederland tijdens een overleg in juni wél.

Als Nederland tekent, zorgt dat voor grote veranderingen in derdewereldlanden. „Maar ook voor Nederland is dit verdrag de enige manier om gaten in de nationale aanpak te dichten”, zegt Arend van Wijngaarden, de voorzitter van CNV Internationaal.

Warnaar vult aan: „Beboet dit soort gedrag maar. Als een conducteur of een agent wordt aangevallen, gebeurt dat wel. Binnen de jeugdzorg is er veel minder aandacht voor. Hoort het er bij ons dan bij?”

Geslagen

Zowel Warnaar als De Vries benadrukt dat er hulp klaarstaat als ze geïntimideerd wordt, of erger. Een collega van De Vries werd onlangs nog zo hard geslagen, dat die met een gebroken sleutelbeen thuis kwam te zitten. „Je mag niet wennen aan dat soort dingen. Bovendien: zie mensen maar te motiveren om te komen werken, als dit soort verhalen de ronde doet. Maar toch is het een prachtig vak.”