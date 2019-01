Veldslag Boxtel: jongeren gooien vuurwerk en eten naar politie

Ⓒ Screenshot Dumpert

BOXTEL - Het had een gezellige stapavond moeten worden, maar in plaats daarvan keerden zo’n honderd jongeren zich tegen de politie in de Brabantse plaats Boxtel. Twee groepen kregen het rond 02.00 uur met elkaar aan de stok. Nadat er een rookbom werd gegooid, probeerden agenten de rust te herstellen. Daarop keerde een groep jongeren zich tegen de politie die tussenbeide wilde komen.