Niets zo Mokums als Meppel

— Tienduizend Amsterdammers die op een donderdag in augustus naar Meppel reizen om zich daar weer echt Amsterdammers te kunnen voelen, is de wereld in de war? Nee, de Meppeler horecabaas Jaap de Boer heeft in de roos geschoten met een ludiek idee. Reportage over hoe Mokums een Drents stadje kan zijn.