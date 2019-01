May staat nieuwe nederlaag te wachten

LONDEN - Een nieuwe week van de waarheid voor de Britse Brexit-toekomst lijkt de onderlinge verschillen opnieuw niet op te heffen. Morgen stemt het Lagerhuis over een nieuw wetsvoorstel van de regering-May. Maar er is zo weinig verschil met het twee weken getorpedeerde voorstel dat het onwaarschijnlijk is dat een meerderheid het nieuwe plan steunt.