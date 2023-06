Premium Het beste van De Telegraaf

Rondetafelgesprek over subsidie houtpellets Biomassa straks misschien weer uit den boze?

Door Kleis Jager

Exterieur van de Eemshavencentrale. De elektriciteitscentrale van RWE gebruikt steenkool en biomassa als brandstof. Ⓒ ANP

Geen cent zou klimaatminister Rob Jetten nog besteden aan het opstoken van ’houtige biomassa’. Toch is het einde van deze fel omstreden praktijk nog lang niet in zicht. Donderdag bespreken specialisten in de Tweede Kamer hoe het verder moet.