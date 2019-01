Wederom feest in de bajes

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is dit weekeinde opnieuw in grote verlegenheid gebracht door beeldmateriaal dat in handen kwam van De Telegraaf. Op twee video’s is te zien hoe groepen gedetineerden in de penitentiaire inrichting Zuyderbos in Heerhugowaard elkaar feestend en dansend filmen en keukenmeubilair kapot smijten.

De gevangenen filmen elkaar buiten hun cel zonder dat bewaarders in actie komen. Justitie zei gisteren, nadat deze krant om een reactie had gevraagd, direct keihard te hebben ingegrepen.

