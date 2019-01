Verplichte VOG moet ’louche’ instructeurs verjagen

Dat betekent dat een groot aantal eenmansbedrijfjes noodgedwongen zal stoppen als rijschool. Dat verwachten belangenclubs in de branche, nu minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu) de verklaring verplicht gaat stellen.

„Ik vind het prima dat het kaf nu van het koren gescheiden wordt”, zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM). „Er zijn op dit moment te veel beunhazen die onze sector negatief beïnvloeden. Als dat aangepakt wordt, juichen wij dat van harte toe.”

Sector bevuilen

Volgens Rutten zijn er nu een kleine 8000 rijscholen en 14.000 rij-instructeurs. „Daaruit kun je al opmaken dat het vooral eenmansbedrijfjes zijn. Het is goed dat er nu een VOG nodig is, omdat veel louche types onze sector bevuilen. Hoewel we hiermee natuurlijk niet alle misstanden kunnen uitsluiten, wordt er wel een belangrijke stap gezet om onze bedrijfstak te zuiveren.” Van Nieuwenhuizen wil dat iemand die rij-instructeur wil worden of de lesbevoegdheid wil verlengen een VOG kan overleggen om zo zaken als fraude, mishandeling en oplichting aan te pakken.

„Wij zijn hier een paar jaar geleden al mee begonnen als eis aan rijscholen die onder onze vlag willen acteren”, zegt Tom Huyskens van de BOVAG Rijscholen. „Voor ons betekende dat destijds dat we afscheid moesten nemen van een paar honderd leden. Prima, dat liever dan in zee gaan met types die niet brandschoon zijn.”

Het CBR is blij dat de VOG op zijn vroegst volgend jaar als eis in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) komt.

„Het is één van de voorwaarden om je als rijschool bij ons in te schrijven dat de WRM-bevoegdheid op orde is. Ook controleren wij voor ieder praktijkexamen of de rijinstructeur bevoegd is om les te geven. Maar beter is het als consumenten dat zelf – voordat ze beginnen met lessen – checken”, adviseert Nathalie Dingeldein van het CBR.