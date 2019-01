Hostel ontruimd wegens brand in Den Haag

Ⓒ District 8

DEN HAAG - In Den Haag is een aantal panden, waaronder een hostel, ontruimd wegens een grote brand in een een meubelopslag in de Scheepmakersstraat. In totaal zijn zo’n honderd mensen geëvacueerd. Tachtig tot negentig mensen zaten in het hostel, meldt de brandweer.