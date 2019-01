Paardenslachter voor de rechter om fraude

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van Hattem paardenvlees verwerkt in producten die werden verkocht als rundvlees. Daarmee zou de 52-jarige directeur een illegale winst van 2,5 ton hebben opgestreken.

Ook een vleeshandelaar uit Doesburg en een vrieshuis in Olst zijn in de zaak aangeklaagd.

In 2014 ontstond grote ophef toen bleek dat er was gesjoemeld met paardenvlees. Slachterij Van Hattem zou ook meer paarden hebben ingekocht dan uit het slachtregister bleek en het was uit de bedrijfsadministratie niet af te leiden waar dat paardenvlees was gebleven.