De meeste pijlen werden maandag gericht op het slachthuis, de eigenaar hangt ook nog een eis van 4 ton aan illegaal behaalde winst boven het hoofd. Verdachte Ben van H. (52) was in ieder geval blij dat hij zijn zegje kon doen. „Ik ben hartstikke dankbaar dat ik bij jullie in deze rechtszaak mijn verhaal mag vertellen”

Een filmpje dat over het bedrijf werd gemaakt in mooiere tijden, getoond door zijn advocaat, zorgt voor de nodige emoties bij Van H. Hij startte het slachthuis op zijn vijftiende, nadat hij ’van school was gegooid’. In 35 jaar bouwde hij het op tot een onderneming met over de honderd medewerkers. „Waarom moest mijn kop eraf”, vraagt hij, verwijzend naar het faillissement van zijn bedrijf nadat het paardenvleesschandaal vijf jaar geleden naar buiten kwam. Hij moest van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die regelmatig controleurs rond hadden lopen binnen het bedrijf, 28 miljoen kilo vlees terughalen.

1.000 euro aan ponyvlees

Hij kijkt echter ook in de spiegel, kan zichzelf achteraf gezien wel voor zijn kop slaan. „Pony’s slachten is het domste wat ik ooit heb gedaan. Mijn omzet per week vanuit het vlees bedroeg 900.000 euro, de pony’s zorgden voor 1.000 euro.” Het OM lijkt daar anders over te denken, gezien de ruim 4 ton aan ontnemingsvordering.

Van H. kreeg de pony’s aangeboden door leveranciers, als extraatje. Hij zegt nooit gedacht te hebben aan het maken van een tweede productspecificatie, eentje waarop stond dat er paard in het product zat. „Misschien is dat achteraf gezien wel de grootste fout geweest.”

Het paardenvlees werd vermengd met rundvlees, voor de zogenoemde rundvleessnippers 2: een goedkope variant snippers, van mindere kwaliteit.

Vleeshandelaar

De tweede verdachte was vleeshandelaar MeatMaster. Volgens Van H. wist de eigenaar van MeatMaster dat er in de rundvleessnippers die hij van het slachthuis kocht, paardenvlees kon zitten. „Hij kon alleen niet weten in welke wel en in welke niet.” De vleeshandelaar had tot ongeveer 2010 een kantoor bij het slachthuis, maar was niet op de hoogte van het slachten en uitbenen van pony’s. „Ik heb dat ook nooit zien gebeuren, wist er absoluut niets van”, beweert de handelaar, Hendrik van V. (53). Het slachten van pony’s begon ook pas in september 2012 en duurde tot februari 2013, het zou volgens Van H. gaan om 550 shetlanders in totaal.

Van V. neemt zichzelf achteraf gezien kwalijk dat hij het vlees van Van Hattem niet controleerde, om te checken of er geen paard doorheen werd gemengd. „Maar dat was niet gebruikelijk om te doen.”

Vrieshuis

Vrieshuis Grolleman kan zichzelf kwalijk nemen dat zij het vlees ook niet controleerden, maar zowel eigenaar Henk G. (50) als Van H. van het slachthuis geven aan dat hij het niet wist. „Ik heb hem dat nooit verteld.” G.: „Ik wist dat niet, anders had ik het wel als rund/paard opgegeven.”

De zaak gaat morgen door, dan worden onder meer de advocaten met hun pleidooien en het requisitoir van de Officier van Justitie verwacht.

Onze verslaggever was aanwezig bij de rechtszaak. Lees zijn tweets hier terug: