Schiphol-medewerker medeplichtig aan diamantroof

In totaal is voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt, de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis. Het grootste gedeelte van de buit is nooit teruggevonden.

De hoogste strafeis was voor Errol H.V. Hij zou de bestuurder van het busje zijn geweest waarmee de geldtransportwagen werd overvallen en de roof hebben geregeld. Ook is hij al eerder in aanraking geweest met politie en justitie wegens roofovervallen.

Marlon D. hoorde 7,5 jaar cel tegen zich eisen. Hij zat volgens de officier van justitie met H.V. in het busje tijdens de overval. Erik P. hoorde een eis van drie jaar cel. Hij was twee weken voor de roof volgens het OM betrokken bij een mislukte poging en durfde niet meer. Marlon D. nam zijn plek in.

Schiphol-medewerkers

Twee medewerkers van de luchthaven, Raoul T. en Ramazan N., moesten als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt vijf jaar de cel in. Tegen de man die de beroepscriminelen en de Schiphol-medewerkers met elkaar in contact zou hebben gebracht, eiste het OM een celstraf van drie jaar.

De zeven verdachten werden pas begin vorig jaar aangehouden, een kleine twaalf jaar later. Dat gebeurde onder meer na een jarenlang undercovertraject van de politie. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte en waarschijnlijk het brein achter de overval overleed onlangs.

