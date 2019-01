Drugsfamilie voor rechter voor handel in heroïne

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De politie deed in oktober 2017 invallen in een kas in Bleiswijk, waar de productie van de drugs plaatsvond, en bij opslaglocatie’s in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Maasdijk.

Ook wordt er een legale grondstoffenhandelaar uit Oosteind (gemeente Oosterhout) vervolgd voor medewerking aan levering van relatief grote hoeveelheden azijnzuur aan de bende.

Volgens het OM had deze man moeten weten dat die leveringen voor drugsfabricage zouden gaan dienen.