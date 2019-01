Pedo Hans V. maakte ook hier slachtoffers

Hans V., nadat de Keniaanse politie hem had gearresteerd in november vorig jaar. Ⓒ DCI Kenia

Hoe kon pedofiel Hans V. (66) zijn gang gaan in Kenia, terwijl hij hier al veroordeeld was? Die vraag houdt nichtjes Susana en Eustacia (beiden 35) bezig, sinds hun belager afgelopen najaar in Afrika werd opgepakt. Hun bittere verzuchting vindt gehoor in Den Haag, waar meerdere Kamerleden zich hard maken voor verscherpt toezicht op pedoseksuelen om te voorkomen dat ze hun praktijken in het buitenland kunnen voortzetten.