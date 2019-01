Verdachte opgepakt na vondst dode in woning Doornenburg

Ⓒ Persbureau Heitink

DOORNENBURG - De politie heeft een dode gevonden in een woning aan de Blauwe Hoek in Doornenburg (Gelderland). Volgens de politie is de persoon aangetroffen „onder verdachte omstandigheden.” De politie gaat uit van een moord of doodslag. In het gebouw is maandagochtend een verdachte aangehouden.