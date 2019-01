Gekte rond verboden Chinese sekte

De Kerk van de Almachtige God, in China al jaren verboden, probeert nu hier zieltjes te winnen. Ⓒ YouTube

Amsterdam - Een mysterieuze Chinese geloofsgemeenschap krijgt in ons land steeds meer voet aan de grond. De Kerk van de Almachtige God, in de Aziatische grootmacht al jaren verboden, voert vooral op sociale media een zoetgevooisd offensief om hier zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Critici waarschuwen dat er sprake is van een gevaarlijke sekte.