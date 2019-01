Het gaat weer sneeuwen

Maandag is er met 4-6 graden sprake van vrij normale temperaturen. In de avond wordt het snel kouder en daalt de temperatuur naar 1-2 graden. Er is kans op lokale gladheid door winterse buien. ’s Nachts gaat het tijdens heldere perioden een graadje vriezen en kunnen wegen plaatselijk glad worden door bevriezing, vooral op bruggen. Ook dinsdag is aan het begin van de ochtendspits kans op lokale gladheid.

Dinsdagavond neemt vanuit het zuidwesten de kans op sneeuw toe. Ook in de nacht naar woensdag en woensdag overdag kan het van tijd tot tijd sneeuwen. In het westen en zuidwesten valt waarschijnlijk ook enige tijd regen of natte sneeuw. De neerslaghoeveelheden variëren per modelberekening, maar sommige modellen geven ruim 5 centimeter sneeuw.