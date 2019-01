Makelaar ontslagen ’omdat hij niet vreemd wilde gaan’

Regis Roumila werkte nog maar een paar dagen bij Christie’s International Real Estate toen zijn bazin al heel opdringerig werd.

Meerdere malen moest hij zijn ’seksueel agressieve’ collega Sarine Atamian (29) van zich af slaan, zo meldt de New York Post.

Ze probeerde de 46-jarige makelaar telkens te omhelzen, te zoenen en complimenteerde Regis de hele dag met zijn uiterlijk. Ook pakte ze regelmatig zijn pink vast. Daarnaast vroeg ze hem regelmatig uit en soms staarde ze gewoon uren naar Roumila. En als Regis telkens meldde dat hij al een relatie had, zei ze dat hij er best een vriendin bij kon hebben.

Na vier maanden werd hij zomaar op straat gezet. Regis zou niet in het team en in de cultuur van het bedrijf passen. Christie’s zegt in een reactie in de Post dat de beschuldigingen ’nergens op gebaseerd zijn’.